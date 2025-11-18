В Курской области был задержан военнослужащий ВСУ, пытавшийся скрыться в подвале в женской одежде. Об этом случае рассказал РИА «Новости» настоятель Свято-Троицкого храма города Суджи отец Евгений.

По словам священнослужителя, инцидент произошёл в апреле, когда в подвале одного из зданий обнаружили украинского военного, переодетого в бабушку. Мужчина надел платок и юбку поверх военной формы, но из-под подола всё ещё торчали армейские берцы.

Отец Евгений отметил, что неправильно завязанная юбка и торчащие из-под неё штаны также вызвали подозрения у местных жителей, что в конечном итоге привело к задержанию боевика.

В этом плане бойцы ВСУ ведут себя очень находчиво. Ранее в Сумской области украинские военнослужащие попытались сбежать с позиций, переодевшись в женскую одежду, чтобы не вступать в боевое столкновение с российскими подразделениями.