Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 06:03

Переодетый в женщину боец ВСУ прятался в Судже месяцами, но его выдала одна деталь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Shymanska Yunnona

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Shymanska Yunnona

В Курской области был задержан военнослужащий ВСУ, пытавшийся скрыться в подвале в женской одежде. Об этом случае рассказал РИА «Новости» настоятель Свято-Троицкого храма города Суджи отец Евгений.

По словам священнослужителя, инцидент произошёл в апреле, когда в подвале одного из зданий обнаружили украинского военного, переодетого в бабушку. Мужчина надел платок и юбку поверх военной формы, но из-под подола всё ещё торчали армейские берцы.

Отец Евгений отметил, что неправильно завязанная юбка и торчащие из-под неё штаны также вызвали подозрения у местных жителей, что в конечном итоге привело к задержанию боевика.

Люди в ДНР остались без света после атаки ВСУ на Зуевскую и Старобешевскую ТЭС
Люди в ДНР остались без света после атаки ВСУ на Зуевскую и Старобешевскую ТЭС

В этом плане бойцы ВСУ ведут себя очень находчиво. Ранее в Сумской области украинские военнослужащие попытались сбежать с позиций, переодевшись в женскую одежду, чтобы не вступать в боевое столкновение с российскими подразделениями.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar