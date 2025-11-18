Российские военные начали зачищать подвалы в Купянске

Российские бойцы приступили к зачистке подвальных помещений и коллекторов в микрорайоне Западная Вторая Купянска в Харьковской области. Об этом рассказал командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.

Именно на данных объектах могут скрываться украинские военнослужащие, которые были брошены своим же командованием.

«Приступили к зачистке подвалов, коллекторов и других хозяйственных помещений в микрорайоне Западная Вторая, где могут скрываться брошенные командованием украинские военнослужащие», — передаёт Минобороны РФ слова Лаврика.

Ранее сообщалось, что военные ВС РФ продолжают ликвидировать и вытеснять украинские формирования из западной части Купянска в Харьковской области, удерживая сам населённый пункт в кольце. О ситуации на данном участке фронта также рассказал командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.