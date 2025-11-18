Главу туберкулёзной больницы челябинского ГУФСИН задержали за крышевание зэка

Начальник «Специальной туберкулёзной больницы № 3 ГУФСИН России по Челябинской области», подполковник внутренней службы Евгений Архипов был задержан по подозрению в получении взяток, сообщает URA.ru. По информации источника издания, задержание провели сотрудники ФСБ совместно с коллегами из ГУСБ ГУФСИН.

«Архипов задержан за обеспечение послаблений в режиме содержания. Также есть основания полагать, что он причастен к содействию в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания осужденных», — пояснил источник в силовых структурах.

По данным СК, в период с 1 января 2024 по 1 ноября 2025 года офицер получил от осуждённого в качестве взятки телевизор, строительный вагончик, строительный материал стоимостью не менее 150 тыс. рублей. Взамен начальник больницы оказывал зэку покровительство, закрывая глаза на факты нарушения режима, изменял условия содержания в положительную сторону, а также разрешал использовать запрещённые предметы, в том числе мобильный телефон.

В отношении Архипова региональным управлением СКР возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ. В настоящий момент в отношении задержанного проводятся необходимые следственные мероприятия.

Напомним, ранее в Челябинской области задержали трёх высокопоставленных сотрудников ФСИН по подозрению в использовании рабского труда заключённых. Среди фигурантов — первый заместитель начальника управления Сергей Бульчук, начальник ОСБ ГУФСИН по региону Олег Мохов и главный бухгалтер ведомства Марина Уфимцева. Все они полковники внутренней службы.