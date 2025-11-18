Вэнс попал в тюрьму на два года за угрозы убить Трампа

В США суд приговорил Джеймса Дональда Вэнса к двум годам тюрьмы за угрозы в Сети в адрес американского президента Дональда Трампа и своего однофамильца — вице-президента страны Джей Ди Вэнса. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Мичигана.

«Сегодня прокурор США по западному округу Мичигана Тимоти Верхей объявил о том, что житель (города — прим. Life.ru) Гранд-Рапидс Джеймс Дональд Вэнс-младший возрастом 67 лет был приговорён к двум годам заключения в федеральной тюрьме за публикацию сообщений с угрозами онлайн, включая угрозы убить президента и вице-президента США, а также одного из детей президента», — уточняется в тексте.

Вэнс под никнеймом Diaperjdv публиковал весной 2025 года в соцсети Bluesky посты, где обещал убить политиков. Он даже уверял, что не боится попасть в тюрьму или быть застреленным полицией при задержании. Мужчина уже признал вину на допросе. Как отмечается, американцы удивились совпадению фамилии подозреваемого и вице-президента США. Известно, что полное имя чиновника — Джеймс Дэвид Вэнс, при рождении ему было дано второе имя — Дональд.