18 ноября, 07:38

Посольство РФ в Сингапуре отреагировало на задержание россиянина Алекса Кано по запросу США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour

Посольство России в Сингапуре не располагает информацией об обвинениях, предъявленных задержанному в Сингапуре россиянину по запросу США. По предварительным данным, речь идёт о кибермошенничестве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на диппредставительство.

«Не располагаем информацией о выдвинутых российскому гражданину обвинениях. По устным заявлениям следователя, речь идёт о кибермошенничестве», — заявили в дипмиссии.

Напомним, что по запросу США в Сингапуре был задержан российский гражданин, бизнесмен Александр Ласкин (также известный как Алекс Кано). Посольство России подтвердило задержание, получив официальное уведомление от полиции, однако не располагает информацией о конкретных обвинениях.

