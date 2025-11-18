Посольство РФ в Сингапуре отреагировало на задержание россиянина Алекса Кано по запросу США
Посольство России в Сингапуре не располагает информацией об обвинениях, предъявленных задержанному в Сингапуре россиянину по запросу США. По предварительным данным, речь идёт о кибермошенничестве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на диппредставительство.
«Не располагаем информацией о выдвинутых российскому гражданину обвинениях. По устным заявлениям следователя, речь идёт о кибермошенничестве», — заявили в дипмиссии.
Напомним, что по запросу США в Сингапуре был задержан российский гражданин, бизнесмен Александр Ласкин (также известный как Алекс Кано). Посольство России подтвердило задержание, получив официальное уведомление от полиции, однако не располагает информацией о конкретных обвинениях.
