«Это… обескураживающе!» Шведский министр заявлением о России опозорилась на весь мир
Аналитик Кошкович: Шведский министр заявлением о России опозорилась на весь мир
Обложка © X / Jessica Rosencrantz
Высказывание министра по делам ЕС Швеции Джессики Розенкранц о России вызвало резкую реакцию в экспертной среде Европы, которая посчитала это позором на весь мир. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X признался, что был поражён её призывом активнее поддерживать Украину и в полной мере использовать замороженные российские миллиарды.
«Нет… серьёзно… как вы стали министром? Это… обескураживающе», — вопрошает аналитик.
Тем временем Европейская комиссия продолжает попытки добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов в размере около 140 млрд евро в формате «специального репарационного кредита» для Киева. Украина формально должна будет вернуть деньги после окончания конфликта, если Москва выплатит ей предполагаемый ущерб. Бельгия выступает против инициативы, опасаясь юридических рисков.
