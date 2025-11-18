Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
18 ноября, 08:23

В Курске будут судить изобретателя за подарок для «Азова»*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Предприниматель и изобретатель из Курска, 46-летний Виталий Ревин, предстанет перед судом по обвинению в государственной измене и финансировании терроризма.

Ревин добровольно связался с представителями украинского полка «Азов»* и предложил им разработанный им зенитный прожектор для обнаружения российских беспилотников. Устройство, собранное из китайских комплектующих, было отправлено на Украину через Литву.

«Да, я знал, что полк «Азов» является в РФ террористической организацией и что в случае моего разоблачения меня будет ждать законное наказание в виде уголовного преследования согласно закону РФ», — сказал Виталий следователям.

Подруга задержанного на допросе сообщила, что Ревин имел оппозиционные взгляды и выступал против СВО. Сам изобретатель признал, что осознавал серьёзность последствий сотрудничества с террористической организацией.

«Прожектор» он упоминал в разговорах и говорил, что занимался сборкой зенитных прожекторов для выявления воздушных целей типа БПЛА, которые могут использоваться в военных действия, — заявила на допросе бывшая девушка фигуранта.

Ранее стало известно, что жительница Севастополя приговорена к 13 годам и 3 месяцам лишения свободы за государственную измену и вандализм по мотивам политической ненависти. Суд установил, что женщина сотрудничала с администратором украинского Telegram-канала, связанного с Главным управлением разведки Минобороны Украины. С апреля по ноябрь 2023 года она передавала через чат-бот сведения о дислокации российских войск, а также перемещениях боевых кораблей и авиации.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Наталья Афонина
