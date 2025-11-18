Деньги от продажи «Челси» всё ещё не дошли до Украины из-за суда Абрамовича

Средства от продажи футбольного клуба «Челси» в размере около 2,7 миллиардов фунтов стерлингов до сих пор не могут быть направлены на помощь Украине из-за затянувшегося судебного спора. О проблеме сообщает британское издание The Guardian.

Ключевым препятствием является продолжающееся судебное разбирательство между российским бизнесменом Романом Абрамовичем и властями острова Джерси, которые ранее заморозили его активы на семь миллиардов долларов в рамках уголовного дела. Позже суд счёл действия джерсийских властей необоснованными и обязал их компенсировать бизнесмену судебные издержки. При этом сами деньги от продажи клуба остаются заблокированными на счетах компании Fordstam, подконтрольной бизнесмену.

Несмотря на обещание правительства Великобритании учредить специальный фонд под руководством Майка Пенроуза для распределения этих средств, необходимые для его запуска шаги до сих пор не выполнены. Абрамович, владевший «Челси» с 2003 года, был вынужден продать клуб консорциуму Тодда Боэли за 5,33 миллиарда долларов после введения против него британских санкций в 2022 году.

Напомним, Владимир Зеленский в интервью обратился к европейским партнёрам с призывом найти компромиссное решение по использованию замороженных российских активов, предупредив, что в случае невозможности достижения договорённостей Украина будет вынуждена искать альтернативные источники финансирования. Бывший комик заявил, что для выживания государства критически важно привлечение дополнительных денежных средств. Он высказал уверенность в благоприятном исходе переговоров и рассчитывает на солидарную позицию стран-союзников.