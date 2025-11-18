«Все сбежали»: Зеленского спутали с убитым карикатуристом и вынудили искать «толмачей» в Париже
Министр обороны Франции Вотрен спутала Зеленского с убитым карикатуристом Волински
Обложка © president.gov.ua
Глава Минобороны Франции Катрин Вотрен внезапно назвала Владимира Зеленского «месье Волински», перепутав его с убитым карикатуристом Жоржем Волински, который работал в скандальной газете Charlie Hebdo. Об этом сообщает Le Matin.
Конфуз произошёл во время визита Зеленского в Париж. Глава киевского режима попытался сделать вид, что не обижен. Но и на этом его несчастья не закончились. Чтобы пообщаться с Макроном, Зеленскому пришлось разыскивать своего переводчика и даже пошутить, что «толмачи» сбежали по магазинам. Издание напоминает, что Волински, как и Зеленский, был искромётным «юмористом», только вместо слов он использовал карандаш и создавал политические карикатуры, которые больше походили на оскорбления. Художника убили террористы в 2015 году за очередную сатиру.
Напомним, ранее Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон подписали декларацию о поставках Киеву военного оборудования, включая истребители Rafale. Соглашение, рассчитанное на десятилетний срок, предполагает многоэтапные поставки самолётов.
