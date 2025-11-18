Россиян предупредили о неминуемой угрозе при работе на больничном

Работа на больничном может стать причиной вспышки заболеваний в офисах и повысить риски развития хронических болезней. Об этом предупредила основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Ольга Шуппо. По её словам, в России низкая производительность труда, однако работа во время больничного не улучшит ситуацию.

По словам медика, многие сотрудники вынуждены работать на больничном или возвращаются на рабочие места, не восстановившись полностью после болезни. В результате в коллективах происходят вспышки ОРВИ, гриппа и других вирусных инфекций, иммунитет ослабевает, и возрастает риск хронизации заболеваний.

Врач в беседе с «Газетой.ru» объяснила, что подобное поведение приводит к частым заболеваниям сотрудников, что сказывается на потерях рабочих часов и темпах развития компаний, увеличивая издержки бизнеса. Она подчеркнула, что больничный — это время для выздоровления и восстановления.

Шуппо также уточнила, что работа на больничном в основном характерна для удалёнщиков либо случаев с ограниченной подвижностью, например, при переломах. При большинстве заболеваний, в том числе вирусных, необходим режим отдыха, лекарственная терапия, физиотерапия и специальная диета. Главное — строго следовать рекомендациям врача для полного выздоровления.

Ранее Life.ru рассказывал, что китайский работник был незаконно уволен за прогул после того, как работодатель отследил его физическую активность через фитнес-приложение. Сотрудник по фамилии Чэнь предоставил работодателю официальный больничный лист с диагнозом «боль в ноге», но компания обнаружила в его фитнес-приложении более 16 тысяч шагов, сделанных в день оформления нетрудоспособности.