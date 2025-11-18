Медведчук усомнился в готовности Киева к диалогу

Если Киев готов вернуться за стол переговоров, это совершенно не означает, что для него вдруг стали приемлемыми условия Москвы. Об этом заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

Однако политик не стал отрицать, что вариант, при котором Киев будет более благосклонным, тоже возможен.

«Надежда такая есть. Только сесть за стол переговоров — это не означает вести переговоры, тем более договариваться», — отметил он в беседе с РИА «Новости».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что завтра, 19 ноября, он отправится в Турцию, чтобы активизировать мирные переговоры с Россией. По его словам, главным приоритетом для Украины является остановка боевых действий.