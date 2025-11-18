Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 08:31

Медведчук усомнился в готовности Киева к диалогу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photoibo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photoibo

Если Киев готов вернуться за стол переговоров, это совершенно не означает, что для него вдруг стали приемлемыми условия Москвы. Об этом заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

Однако политик не стал отрицать, что вариант, при котором Киев будет более благосклонным, тоже возможен.

«Надежда такая есть. Только сесть за стол переговоров — это не означает вести переговоры, тем более договариваться», — отметил он в беседе с РИА «Новости».

В Раде рассказали о тайной встрече Зеленского во время поездки в Турцию
В Раде рассказали о тайной встрече Зеленского во время поездки в Турцию

Ранее Владимир Зеленский заявил, что завтра, 19 ноября, он отправится в Турцию, чтобы активизировать мирные переговоры с Россией. По его словам, главным приоритетом для Украины является остановка боевых действий.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Виктор Медведчук
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar