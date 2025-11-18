Шахтёр провёл в гробу 61 день ради славы и денег, но ничего не получил

Ирландский шахтёр Мик Мини в 1968 году добровольно провёл 61 день в закопанном гробу, пытаясь установить мировой рекорд. О его смелом поступке пишет The Guardian.

Специальный гроб с мужчиной внутри опустили под землю на стройплощадке в Лондоне 21 февраля. С внешним миром его связывала лишь труба для подачи воздуха и еды. Когда через 61 день его извлекли на глазах у толпы, Мини, надев солнечные очки, улыбнулся и заявил, что готов был оставаться под землёй и сто дней.

Однако надежды шахтёра на славу и благополучие не оправдались. По слухам, импресарио Сагрю обманул его, и мировое турне не состоялось. Книга рекордов Гиннесса не признала достижение, а в том же году рекорд побила Эмма Смит, продержавшаяся под землёй 101 день.

