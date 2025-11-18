Россия и США
18 ноября, 08:31

Воронежский минздрав опроверг «самокастрацию» подростка

Обложка © freepik

Минздрав Воронежской области опроверг шокирующую новость о самокастрации 14-летнего подростка, который якобы пытался отрезать себе орган по «инструкции» из Сети. Об этом пишет портал «Воронежские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Пациент указанного возраста с подобными травмами не обращался за помощью в медучреждения региона», — сказано в тексте.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Воронеже 14‑летний подросток решил отрезать себе половой орган по «инструкции» из Сети. Школьник якобы повторял действия из сомнительных интернет‑роликов, но в итоге потерял сознание из-за большого количества крови. Отмечалось, что мальчика в комнате нашла сестра и вызвала скорую помощь. Врачи сумели спасти жизнь подростку и сохранить его репродуктивный орган.

