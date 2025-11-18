Россия и США
18 ноября, 06:16

В Воронеже 14-летний подросток отрезал себе «ненужный» половой орган и чуть не погиб

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media Home

В Воронеже 14‑летний подросток решил отрезать себе половой орган по некой «инструкции» из Сети. Школьник повторял действия из сомнительных интернет‑роликов, но в итоге потерял сознание из-за большого количества крови, сообщает Telegram-канал Baza.

Мальчика в комнате нашла сестра и вызвала скорую помощь. Врачи сумели спасти жизнь подростку и сохранить его репродуктивный орган. До этого школьник говорил родственникам о желании лишиться «ненужного» мужского достоинства, но после произошедшего пересмотрел своё отношение.

Ранее Life.ru рассказал, что в Москве, у Гольяновского пруда, нашли рюкзак с детской головой. В тот же день в Балашихе было обнаружено тело мальчика. В убийстве подозревают его мать, которая называла себя ведьмой и «проводником между мирами». Впрочем, спастись от полиции «магические способности» ей не помогли.

