Опубликованы фото нового плацкарта с длинными и широкими полками

В России создали макет плацкартного вагона габарита Т, где каждое спальное место увеличено по длине и по ширине, при этом вместимость вырастет с 54 до 58 пассажирских полок в одном вагоне. Разработку показали на выставке-форуме «Транспорт России» 18 ноября в Москве.

Макет вагона. Фото © пресс-служба РЖД

Как уточнили в пресс-службе РЖД, размеры поперечных полок «выросли» на 14 см в длину и на 3 см в ширину, а боковых — на 10 см и на 4 см соответственно. У каждого индивидуального места будут шторка, столик, светильник, розетка и воздухоотвод. Вагон оснастят душевой кабиной, помимо санузлов. РЖД начнёт закупать такие вагоны в 2027 году. Их отправят на маршруты, где фиксируется наибольший человекопоток.

Ранее сообщалось, что в вагонах люкс некоторых поездов дальнего следования в России появятся пижамы. Новая услуга стартует в 2026 году. Стоимость войдёт в пакет сервисных услуг.