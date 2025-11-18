Россия и США
18 ноября, 08:59

Вклады в драгметаллах стали выгодней после освобождения от налога

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NAOWARAT

В России операции по выплате банками процентов в слитках по вкладу в драгметаллах больше не будут облагаться НДС. Соответствующий закон уже подписал президент страны Владимир Путин. Цель изменений — повысить привлекательность подобных вкладов для населения.

Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ. Также п. 3 ст 149 НК РФ дополняется нормой, в тексте которой отмечается, что не подлежат взиманию НДС операции по размещению банками драгоценных металлов, не привлечённых во вклады.

Набиуллина: Банки в борьбе с мошенниками перестарались с блокировками счетов

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы завершил процедуру принудительной ликвидации «Киви банка», инициированную после отзыва лицензии у учреждения в 2024 году. Суд удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое выступало в роли ликвидатора банка. Представитель АСВ отметил, что все задолженности банка были полностью погашены в размере более 20 миллиардов рублей.

