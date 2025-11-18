Вклады в драгметаллах стали выгодней после освобождения от налога

В России операции по выплате банками процентов в слитках по вкладу в драгметаллах больше не будут облагаться НДС. Соответствующий закон уже подписал президент страны Владимир Путин. Цель изменений — повысить привлекательность подобных вкладов для населения.

Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ. Также п. 3 ст 149 НК РФ дополняется нормой, в тексте которой отмечается, что не подлежат взиманию НДС операции по размещению банками драгоценных металлов, не привлечённых во вклады.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы завершил процедуру принудительной ликвидации «Киви банка», инициированную после отзыва лицензии у учреждения в 2024 году. Суд удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое выступало в роли ликвидатора банка. Представитель АСВ отметил, что все задолженности банка были полностью погашены в размере более 20 миллиардов рублей.