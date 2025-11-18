SHOT: ВСУ оставили раненых бойцов под огнём БПЛА на Купянском направлении

Эвакуационные группы ВСУ оставляют своих раненых прямо под ударами российских БПЛА на Купянском направлении. Об этом сообщает SHOT, публикуя кадры объективного контроля.

Эвакуаторы ВСУ сбежали, бросив раненых под ударами российских дронов на Купянском направлении. Видео © SHOT

По данным канала, пятерка украинских разведчиков вышла из района Куриловки Харьковской области, чтобы прощупать позиции российских войск у посёлка Купянск-Узловой и провести атаку. Однако группа всё время находилась под наблюдением оператора российского дрона.

Первый сброшенный ВОГ-17 ранил одного из украинских военных. На место прибыла эвакуационная группа ВСУ на бронированной технике. Но сразу после второго сброса, который задел ещё четверых, эвакуаторы развернулись и уехали, даже не попытавшись забрать раненых.

SHOT подчёркивает: все пятеро украинских бойцов остались лежать в лесу под продолжающимися ударами.

Российские беспилотники активно применяются на линии боевого соприкосновения — это касается как разведки, так и точечных ударов по украинским группам, работающим в серой зоне. По данным Минобороны РФ, на счету операторов дронов — до половины уничтоженной техники и позиций ВСУ. Ранее Politico писало, что плотность применения БПЛА фактически стерла понятие «линии фронта», превратив её в «зону смерти» шириной до 20 км, что делает эвакуацию раненых для украинских подразделений крайне опасной и часто невозможной.