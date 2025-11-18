Россия и США
18 ноября, 08:33

Киев назвал «эффект выдавливания» секретом продвижения России

Обложка © Life.ru

Западное издание Politico заявило, что Украина фактически потеряла классическую линию фронта из-за масштабного применения дронов — они превратили передовую в «зону смерти» шириной до 20 километров.

По данным издания, беспилотники делают невозможными нормальную ротацию, снабжение и эвакуацию: большинство потерь ВСУ сегодня происходят именно во время попыток перемещения. Командиры вынуждены держать бойцов на позициях неделями.

Научный сотрудник Национального института стратегических исследований Украины Николай Белесков признал, что решения этой проблемы нет. Он назвал «секретом продвижения» российской армии так называемый «эффект выдавливания» — когда ударные дроны перерезают связь между передовой и тылом, уничтожают операторов БПЛА и мешают ВСУ формировать глубокоэшелонированную оборону.

Особенно тяжело раненым украинским военным: эвакуация под постоянными ударами беспилотников стала почти невозможной, пишет Politico.

Ранее президент Владимир Путин отмечал, что на счету российских операторов БПЛА — до половины уничтоженной техники и объектов ВСУ.

По данным FT, дополнительные проблемы Киеву создала команда центра беспилотных технологий Минобороны РФ «Рубикон», появление которой «переломило ситуацию» на поле боя и обнулило одно из ключевых преимуществ Украины в использовании дронов.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что в зоне СВО погибли и пропали без вести почти 2 млн военных ВСУ. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что российская сторона тоже несёт потери во время боевых действий, однако они значительно меньше, чем у украинской армии.

