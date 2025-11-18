Россия и США
18 ноября, 09:10

Трамп захотел свести Байдена и Харрис в битве IQ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет провести тест на IQ для своего предшественника Джо Байдена и бывшего вице-президента Камалы Харрис, которая потерпела неудачу на прошлогодних выборах.

«Просто интересно, я хочу провести тест для Камалы и Байдена. Как вы думаете, кто победит?» — сказал глава Белого дома на мероприятии «Макдональдса».

Глава Белого дома не впервые затрагивает тему умственных способностей своего Байдена За время своего срока демократ нередко допускал оговорки и ляпы в публичных выступлениях, что давало повод республиканцам сомневаться в его когнитивных способностях.

К слову, Байден, являвшийся старейшим президентом в истории США, юридически имеет право баллотироваться на пост в 2028 году, так как отработал только один срок. Правда, тогда ему будет уже 86 лет.

Трамп не вернёт в Белый дом портрет Байдена вместо фото автопера

Ранее Мишель Обама рассказала о вероятности своего участия в выборах президента США. По её словам, общество до сих пор не приняло идею, что страной может руководить женщина.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Никита Никонов
