Трамп захотел свести Байдена и Харрис в битве IQ

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет провести тест на IQ для своего предшественника Джо Байдена и бывшего вице-президента Камалы Харрис, которая потерпела неудачу на прошлогодних выборах.

«Просто интересно, я хочу провести тест для Камалы и Байдена. Как вы думаете, кто победит?» — сказал глава Белого дома на мероприятии «Макдональдса».

Глава Белого дома не впервые затрагивает тему умственных способностей своего Байдена За время своего срока демократ нередко допускал оговорки и ляпы в публичных выступлениях, что давало повод республиканцам сомневаться в его когнитивных способностях.

К слову, Байден, являвшийся старейшим президентом в истории США, юридически имеет право баллотироваться на пост в 2028 году, так как отработал только один срок. Правда, тогда ему будет уже 86 лет.

Ранее Мишель Обама рассказала о вероятности своего участия в выборах президента США. По её словам, общество до сих пор не приняло идею, что страной может руководить женщина.