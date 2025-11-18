Вооружённые силы Украины несут самые большие потери в моменты ротации подразделений, заявил Politico представитель сил обороны юга Владислав Волошин. По его словам, украинских военных массово накрывают ударами российских беспилотников, пока они меняют позиции. Из-за этого командование всё чаще держит бойцов неделями на передовой без замены.

Как рассказал изданию военнослужащий 110-й мехбригады Иван Секач, солдат подвозят лишь за несколько километров от линии фронта, после чего они добираются пешком, пытаясь укрыться от дронов.

Ранее Telegraph сообщал о падении морального духа украинских бойцов до минимального уровня с начала конфликта. На фоне дефицита личного состава командование 71-й егерской бригады на Сумском направлении уже начало направлять женщин-военнослужащих в штурмовые группы.

Тем временем SHOT опубликовал видео, как эвакуационные группы ВСУ оставляют своих раненых прямо под ударами российских БПЛА на Купянском направлении.