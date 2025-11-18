Россия и США
18 ноября, 09:23

Посольство РФ сообщило о запросе Японии на восстановление авиасообщения с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Японские авиакомпании заинтересованы в восстановлении прямого авиасообщения с Россией. Об этом сообщили газете «Известия» в посольстве РФ в Токио. В диппредставительстве отметили, что запрос на возобновление рейсов исходит в том числе и от местных перевозчиков, которые, по мнению дипломатов, оказались в невыгодном положении из-за антироссийской политики собственного правительства.

«Запрос на возобновление рейсов присутствует, в том числе и у местных авиакомпаний, которые, очевидно, оказались в проигрыше из-за антироссийской политики своего правительства», — указали в посольстве.

Там также пояснили, что крупнейшие национальные авиакомпании Japan Airlines и All Nippon Airways вынуждены прокладывать маршруты в европейские страны в обход российской территории. По словам представителей посольства, такая ситуация ведёт к заметному удорожанию авиабилетов, существенному увеличению времени полёта и дополнительной нагрузке на техническое состояние воздушных судов.

В России заявили о готовности возобновить авиасообщение с Молдавией

Ранее около ста общественных организацией из Республики Корея и других стран обратились к администрации южнокорейского президента с петицией о скорейшем восстановлении прямого авиасообщения между Сеулом и Москвой. По мнению активистов, введённый запрет на авиасообщение ущемляет свободу передвижения десятков тысяч людей и наносит значительный финансовый ущерб как рядовым гражданам, так и бизнесу.

