Посольство РФ сообщило о запросе Японии на восстановление авиасообщения с Россией
Японские авиакомпании заинтересованы в восстановлении прямого авиасообщения с Россией. Об этом сообщили газете «Известия» в посольстве РФ в Токио. В диппредставительстве отметили, что запрос на возобновление рейсов исходит в том числе и от местных перевозчиков, которые, по мнению дипломатов, оказались в невыгодном положении из-за антироссийской политики собственного правительства.
«Запрос на возобновление рейсов присутствует, в том числе и у местных авиакомпаний, которые, очевидно, оказались в проигрыше из-за антироссийской политики своего правительства», — указали в посольстве.
Там также пояснили, что крупнейшие национальные авиакомпании Japan Airlines и All Nippon Airways вынуждены прокладывать маршруты в европейские страны в обход российской территории. По словам представителей посольства, такая ситуация ведёт к заметному удорожанию авиабилетов, существенному увеличению времени полёта и дополнительной нагрузке на техническое состояние воздушных судов.
Ранее около ста общественных организацией из Республики Корея и других стран обратились к администрации южнокорейского президента с петицией о скорейшем восстановлении прямого авиасообщения между Сеулом и Москвой. По мнению активистов, введённый запрет на авиасообщение ущемляет свободу передвижения десятков тысяч людей и наносит значительный финансовый ущерб как рядовым гражданам, так и бизнесу.
