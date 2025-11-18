Под контроль российских военных перешёл ещё несколько населённых пунктов в Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

«Подразделениями группировки войск «Север» освобождён населенный пункт Цегельное Харьковской области», — говорится в сообщении. А бойцы «Востокаа» продвинулись в глубину обороны ВСУ и освободили Нечаевку в Днепропетровской области.