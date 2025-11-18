Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 09:14

Армия России освободила населённые пункты Цегельное и Нечаевку

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Под контроль российских военных перешёл ещё несколько населённых пунктов в Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

«Подразделениями группировки войск «Север» освобождён населенный пункт Цегельное Харьковской области», — говорится в сообщении. А бойцы «Востокаа» продвинулись в глубину обороны ВСУ и освободили Нечаевку в Днепропетровской области.

Российские военные освободили ещё три населённых пункта: Платоновку, Гай и Двуречанское
Российские военные освободили ещё три населённых пункта: Платоновку, Гай и Двуречанское

А ранее под контроль ВС РФ перешли Платоновка в Донецкой Народной Республике, Двуречанское в Харьковской области и Гай в Днепропетровской области. Особые успехи в данных направлениях продемонстрировали подразделения группировок войск «Север», «Юг» и «Восток».

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.


BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Украина
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar