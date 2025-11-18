Армия России освободила населённые пункты Цегельное и Нечаевку
Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Под контроль российских военных перешёл ещё несколько населённых пунктов в Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.
«Подразделениями группировки войск «Север» освобождён населенный пункт Цегельное Харьковской области», — говорится в сообщении. А бойцы «Востокаа» продвинулись в глубину обороны ВСУ и освободили Нечаевку в Днепропетровской области.
А ранее под контроль ВС РФ перешли Платоновка в Донецкой Народной Республике, Двуречанское в Харьковской области и Гай в Днепропетровской области. Особые успехи в данных направлениях продемонстрировали подразделения группировок войск «Север», «Юг» и «Восток».
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.