Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров предпринимает попытки обеспечить свою безопасность в Соединённых Штатах, чтобы избежать уголовного преследования на родине. Такое мнение высказал экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров в беседе с РИА «Новости».

«Умеров будет пытаться решить вопрос собственной безопасности в США. Пока он этот вопрос не решит, вряд ли вернется на Украину, понимая высокую вероятность того, что он станет фигурантом уголовного дела со всеми вытекающими для него последствиями», — заявил Килинкаров.

Бывший депутат предполагает, что украинский чиновник осознаёт реальную опасность стать фигурантом уголовного дела и пытается найти для себя защиту. Ситуация развивается на фоне масштабного коррупционного скандала, вовлёкшего высшие эшелоны власти Украины.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров якобы намерен дать показания ФБР против Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. По словам блогера Анатолия Шария, родственника экс-главы Минобороны Украины решили рассказать о неком старом «одесском» деле.