Российским подразделениям удалось сорвать попытку прорыва окружения, предпринятую Вооружёнными силами Украины в районе Благодатовки. Соответствующее заявление распространило Министерство обороны Российской Федерации.

«В течение суток сорвана попытка подразделения 125-й механизированной бригады ВСУ провести контратаку в районе населённого пункта Благодатовка Харьковской области с целью прорыва кольца окружения», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Ведомство уточняет, что в ходе отражения атаки противник потерял до десяти военнослужащих.

Позднее, по данным военного управления, в результате нанесённого огневого поражения украинская сторона лишилась ещё до полусотни единиц личного состава. Таким образом, контратака, целью которой был выход из окружения, не достигла поставленных задач.

Тем временем военные ВС РФ продолжают ликвидировать и вытеснять украинские формирования из западной части Купянска в Харьковской области, удерживая сам населённый пункт в кольце. Как заявил командир штурмовой группы 121-го МСП с позывным Лаврик, в результате успешных действий на данном участке фронта противник потерял до десяти человек.