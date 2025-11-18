В промзонах Красноармейска (Покровска) в ДНР обнаружены склады с экспериментальным оружием стран НАТО, которое применялось против российских военных. Об этом сообщил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук подполковник запаса Олег Иванников.

«В Покровске в промзонах находятся крупные склады экспериментального оружия западных стран, которое главком ВСУ Александр Сырский не сумел оперативно вывести», — сказал он.

Сейчас решается вопрос о дальнейшей судьбе оружия — либо его уничтожение с большими финансовыми потерями, либо передача в руки российских специалистов.

Иванников уточнил, что речь идёт о СВЧ-пушках различного диапазона действия, которые использовались для ослепления российских бойцов. Это оружие способно не только лишать зрения, но и разрушать когнитивные функции, вызывать потерю слуха и даже смерть.

Российские научно-исследовательские институты заинтересованы в изучении этих образцов. Инженеры планируют «разобрать их до винтика» для последующего использования в научной деятельности, сообщил подполковник в беседе с АиФ.

Ранее Life.ru сообщал, что сама идея удерживать Красноармейск до последнего солдата связана с тем, что там стоит склад с вооружением НАТО на сотни миллиардов долларов. ВСУ просто не успели оперативно его опустошить по мере приближения ВС РФ.