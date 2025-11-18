Врачи развеяли миф о пользе «Недрочабря» для здоровья мужчин

Популярный в интернете челлендж «No Nut November», призывающий мужчин к воздержанию от эякуляции в течение ноября, не только не полезен, но и может нанести вред мужскому физическому и психическому здоровью. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает портал Joe.

Специалисты поясняют, что вместо обещанного сторонниками челленджа притока энергии и повышения концентрации, растущее сексуальное напряжение приводит к повышению раздражительности и тревожности. Кроме того, отсутствие оргазмов лишает организм естественной выработки окситоцина и дофамина, что негативно сказывается на качестве сна и общем эмоциональном фоне.

Эксперты подчёркивают, что для поддержания здоровья, напротив, важна регулярная половая жизнь, которая обеспечивает нормальное кровоснабжение половых органов и способствует общему благополучию.

«Недрочабрь» — это интернет-челлендж, суть которого заключается в полном воздержании от мастурбации на протяжении всего ноября. Название является калькой с английского «No Nut November» (NNN). Хотя основными участниками акции являются мужчины, к ней могут присоединиться и женщины. Символом успешного прохождения испытания считается аватарка с изображением Энакина Скайуокера из саги «Звёздные войны». Появление челленджа связано с сообществом NoFap на Reddit. Движение начало набирать популярность в 2017 году.

Ранее Life.ru рассказывал, что РПЦ считает мастурбацию греховным проявлением страсти, но допускает исключение, когда действие совершается без страстного умысла — как вынужденная медицинская или юридическая процедура. В исключительных случаях это может быть позволено как наименьшее из зол, но только после духовной консультации, где будет оценена необходимость и мотивация поступка. Речь идёт сугубо о ситуациях, требующих биоматериала для медицинской диагностики, лечения бесплодия или сбора доказательств против ложного обвинения в изнасиловании.