Вспышка чумы произошла в тюменском приюте для животных, введён карантин

В Тюмени объявили карантин по чуме в приюте для бездомных животных по ул. Кедровой, он начал действовать с 17 ноября и завершится, когда инфекцию удастся полностью победить. Сейчас посторонние лица не вправе посещать территорию приюта. Об этом пишет 72.ru.

«В период ограничительных мероприятий запретить посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, обслуживающего восприимчивых животных, специалистов госветслужбы; ввоз восприимчивых к чуме животных, а также вывод и вывоз их за пределы [приюта]; дегельминтизация, вычесывание меха и другие мероприятия, могущие повести к распространению инфекции», — рассказал и. о. начальника управления ветеринарии Тюменской области Роман Зверев.

Он пояснил, что чума поражает дыхательную, пищеварительную, нервную и кожную системы заболевших собак. Животные могут мучиться судорогами, рвотой, кашлем, диареей. Карантин будет отменён по истечении месяца с момента выздоровления последнего заболевшего животного. О количестве собак в приюте не сообщается.

Ранее сообщалось, что в связи с появлением бешеной лисы в Новосибирске установлены строгие ограничения. До 15 января в радиусе километра от дома по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 58/1 людям и животным, не имеющим прививки в последние полгода, запрещено находиться на этой территории.