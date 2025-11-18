Россия и США
18 ноября, 10:06

Раскольники захватили древний собор на Украине, который построил граф Воронцов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

В селе Мошны Черкасской области произошел силовой захват древнего Преображенского собора, принадлежащего Украинской православной церкви. Нападение на храм совершила группа лиц, связанная с Православной церковью Украины (ПЦУ).

Инцидент случился после завершения богослужения, когда в здание ворвались вооружённые люди в масках и с жёлтыми повязками, которыми руководил так называемый благочинный ПЦУ. Неизвестные выдворили из собора прихожан и приступили к инвентаризации церковного имущества. Под угрозами настоятеля протоиерея Олега Мархилевича заставили подписать документ о передаче храма раскольникам. После оформления этой сделки группа боевиков вышла на крыльцо и прокричала: «Наконец-то Спасо-Преображенская церковь, которую построил граф Воронцов, — наша!». Весь процесс захвата злоумышленники фиксировали на видео.

Как поясняют юристы, подписанная священником бумага не имеет юридической силы, поскольку собор является памятником национального наследия и находится в государственной собственности. Действующий договор пользования храмом с УПЦ не может быть расторгнут простой подписью настоятеля, однако представители ПЦУ предпочитают игнорировать эти правовые нормы.

Ранее Life.ru писал, что митрополита Украинской православной церкви Арсения снова заключили под стражу. Суд в Днепре выбрал для него меру пресечения — 60 суток ареста. Основанием для этого стало обвинение в публичном оправдании действий России, признанных агрессией.

