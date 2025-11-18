Россия и США
18 ноября, 10:18

Дмитриев: Россия и США обсудили возможность проведения обмена заключёнными

Обложка © РИА Новости / Сергей Булкин

Россия и США обсуждали возможность проведения ещё одного обмена заключёнными. Об этом рассказал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в интервью изданию Axios.

По его словам, он проводил встречи с представителями американских властей и членами команды американского лидера Дональда Трампа во время визита в Соединённые Штаты в конце октября.

«Я встречался с некоторыми официальными лицами США и членами команды Трампа по некоторым вопросам гуманитарного характера, таким как возможный обмен пленными, над которым работает американская сторона», — сказал он.

В Совфеде рассказали о контактах России и США по обмену заключёнными
Напомним, в конце октября по прибытии в Соединённые Штаты Дмитриев допустил возможность нового обмена заключёнными с американской стороной. Стоит отметить, что в текущем году уже было проведено два таких обмена. В феврале Россия вернула Александра Винника, находившегося под арестом в США по обвинениям в отмывании значительных сумм денег через биржу BTC-e. Взамен Москва освободила Марка Фогеля, бывшего сотрудника американского посольства, которому были предъявлены обвинения в контрабанде и незаконном хранении наркотиков.

Второй обмен состоялся в апреле. Американская сторона передала Артура Петрова, обвинявшегося, по сообщениям, в незаконном экспорте микроэлектроники. В ответ Россия освободила Ксению Карелину, осужденную к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену, выразившуюся в сборе средств для Вооруженных сил Украины.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Николь Вербер
  • Новости
  • США
  • Кирилл Дмитриев
  • Мировая политика
  • Политика
