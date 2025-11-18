В Одессе молодой человек попытался предъявить сотруднику ТЦК так называемое «волеизъявление живого человека», зачитав документ у железнодорожного вокзала. Однако военком отказался признать собеседника равным себе.

Одесский военком отказался признать мужчину человеком. Видео © «Страна»

На прямой вопрос активиста: «Признаёте, что я человек?» — представитель военкомата ответил отрицательно. По информации украинских СМИ текст, который зачитывал молодой человек, является частью идеологии движения «живых людей». Его последователи верят, что этот документ формально выводит их из-под действия украинского законодательства.

Исход разговора остался не до конца ясным.

Варварские методы мобилизации киевского режима давно известны миру. Ситуация настолько плоха, что люди отбиваются от сотрудников ТЦК любыми доступными методами. В одном из украинских городов женщина, не смогла остаться в стороне, став свидетельницей попытки сотрудников ТЦК силой посадить молодого человека в микроавтобус для призыва. В качестве импровизированного «оружия» она использовала банку с соленьями, бросив её в военнообязанных. Эта неожиданная атака позволила парню вырваться и скрыться с места происшествия.