В Свердловской области вводят запрет на продажу энергетиков

Свердловская область стала первым российским регионом, где вводят частичные ограничения на продажу энергетических напитков. С 1 марта 2026 года их нельзя будет приобрести в образовательных, медицинских и спортивных учреждениях, а также во время массовых мероприятий.

«Полного запрета не планируется и не предполагается», — пояснила глава агропромышленного комплекса и потребительского рынка области Анна Кузнецова.

Депутаты законодательного собрания Свердловской области единогласно поддержали законопроект о ведении на территории региона ограничения продажи энергетиков. За нарушения предусмотрены штрафы: для граждан — от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей. Ограничения будут действовать за два часа до начала массовых мероприятий, во время их проведения и в течение часа после окончания. Решение направлено на защиту здоровья молодёжи и предотвращение потребления энергетиков в общественных местах.

Ранее Life.ru писал, что 22-летний петербуржец столкнулся с тяжёлыми последствиями для здоровья, которые были вызваны многолетним чрезмерным употреблением энергетических напитков. Парень выпивал до пяти банок в день натощак во время ночных игровых сессий. Летом 2025 года у него развился острый панкреатит с сильной болью и рвотой, потребовавший госпитализации.