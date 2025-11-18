Рособрнадзор лишил Шанинку аккредитации по четырём программам

Рособрнадзор аннулировал государственную аккредитацию четырёх образовательных программ в Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинка). О данном решении сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в Рособрнадзоре, соответствующее распоряжение было подписано замглавы службы Светланой Кочетовой 12 ноября. Основанием для такой меры послужили судебные акты, вынесенные ещё в июне и сентябре текущего года. Несмотря на отзыв аккредитации, вуз сохраняет право вести образовательную деятельность, поскольку его лицензия не аннулирована.

В то же время дипломы, которые будут получать выпускники непрошедших аккредитацию программ бакалавриата и магистратуры по психологии, менеджменту и социологии, не будут являться документами государственного образца. Это может создать сложности для выпускников при трудоустройстве в государственные структуры или для продолжения образования в других вузах.

А днём ранее президент России Владимир Путин утвердил обязательную трёхлетнюю отработку для бюджетников-медиков. Теперь каждый студент-медик, чьё обучение финансируется государством, будет обязан заключить договор о целевом обучении перед началом ординатуры. Данное соглашение предусматривает отработку в определённом регионе после выпуска. В случае, если одна из сторон не выполнит свои обязательства, она будет обязана выплатить штраф в двукратном размере компенсации за обучение.