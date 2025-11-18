Андрис Лиепа тайно обвенчался с работницей храма в Москве

Народный артист России, экс-солист Большого театра Андрис Лиепа тайно женился и обвенчался с возлюбленной по имени Алла. Пара познакомилась в столичном храме. Для 63-летнего Лиепы это серьёзный шаг после того, как более 10 лет назад от него со скандалом ушла жена. О знаковом событии в жизни артиста пишет StarHit.

Лиепа познакомился с избранницей в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке в Москве. Там Алла много лет работала помощницей настоятеля по социальному служению, а Андрис после болезненного развода поставил крест на личной жизни и нашёл утешение в религии, став прихожанином данного храма. Пара обвенчался там же, где и познакомилась.

По данным издания, Алла взяла фамилию Лиепа и ушла с работы в храме, решив посвятить себя дому и новым отношениям. Для балетмейстера это четвёртый брак. С последней супругой — балериной Екатериной Катковской — он прожил почти 20 лет и вырастил дочь Ксению. Семья распалась в 2012 году. Катковская вынесла все проблемы на публичное обсуждение и заявила о своём решении развестись. По словам Лиепы, это стало для него шоком.

