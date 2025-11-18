Россия и США
18 ноября, 11:11

Тимошенко предложила единственный выход из критической ситуации на Украине

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Sergei Chuzavkov

Партия «Батькивщина» под руководством Юлии Тимошенко поддержала требование об отставке кабинета министров и создании в парламенте новой коалиции. Такое заявление экс-премьер сделала в своём видеообращении, опубликованном на YouTube-канале. Тимошенко подчеркнула, что ещё с февраля 2022 года стране было необходимо коалиционное правительство национального единства, чтобы избежать монополии одной политической силы.

«Я уверена, что сейчас это единственный выход из критической ситуации, в которой оказалась Украина», — заявила политик.

В то же время, по мере раскрытия новых деталей коррупционного дела, где фигурируют близкие к власти люди, в украинском обществе и среди оппозиционных депутатов звучат вопросы о возможной причастности к схемам самого Владимира Зеленского и его ближайшего окружения, в частности главы Офиса президента Андрея Ермака. При этом правоохранительные органы, ведущие расследование, пока не комментируют эту версию.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады, ссылаясь на данные закрытых социологических исследований, сообщил о снижении рейтинга Владимира Зеленского приблизительно на 40% за последнюю неделю до уровня ниже 20%. Нардеп также отметил, что уровень недоверия к президенту Украины в настоящее время значительно превышает уровень доверия, однако не уточнил источники полученной информации.

Александра Мышляева
