«Говорила с Богом»: Женщина пережила клиническую смерть после удара молнии и описала «рай»

Жительница Техаса Элизабет Крон пережила уникальный опыт клинической смерти после удара молнии, который кардинально изменил её жизнь. Об этом она рассказала в подкасте «Возвращение домой».

По словам женщины, молния попала в зонт, который она несла по дороге в синагогу с двухлетним сыном. После этого Крон пережила внетелесный опыт, увидев своё тело со стороны, а затем попала в «сад» — место, которое она описывает как рай. Там она «общалась с Богом», говорившим голосом её покойного дедушки, который предсказал рождение третьего ребёнка.

После возвращения к жизни женщина провела три месяца в больнице с ожогами и последствиями остановки сердца, а затем действительно родила дочь, о которой ей говорили во время «потусторонней встречи». Этот опыт, по словам Крон, дал ей глубокое понимание взаимосвязи пространства и времени.

Ранее бывший вратарь юношеской команды «Знамя Труда» Иван Заборовский рассказал о произошедшем с ним в 2020 году инциденте, когда во время тренировки в него попала молния. Спортсмен заявил, что его спас нательный крестик, который принял на себя основной разряд. По его словам, удар пришёлся на цепочку с крестиком, что позволило ему выжить, хотя он и получил многочисленные ожоги, включая один в форме креста. Заборовский сообщил, что расплавленная цепочка не уцелела, но сам крестик он сохранил и теперь хранит его дома в сосуде со святой водой.