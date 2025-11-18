Life.ru побывал на выставке российских игрушек в ГД и узнал, чем они лучше «дешёвых китайских уродцев»

В Госдуме открылась выставка отечественных игрушек, на которой представлены работы художников-выпускников и учащихся университета в Сергиевом Посаде. Учреждение готовит эксклюзивные кадры для всей России, и потребность в таких специалистах растёт. Об этом Life.ru рассказала директор института традиционного прикладного искусства Московского филиала Российского университета традиционных художественных промыслов Ольга Федотова.

Выставка в ГД. Видео © Life.ru

«Есть запрос, есть потребность в таких кадрах. Сейчас очень актуально производить для нашего будущего поколения такие вот наши российские игрушки с историческими образами и в отечественных традициях», — поделилась она.















Все игрушки уникальны и являются прямым продолжением исторических традиций нашей страны. Есть здесь лаковая живопись, традиционная богородская резьба по дереву, куклы в ретронарядах, игрушки с отсылкой к царской семье Романовых, а также предметы с православной тематикой. Только 25 специалистов по эксклюзивным игрушкам выпускает университет ежегодно. Их проекты позже берут в производство российские предприятия, но кадров не хватает, пояснила организатор выставки. По её словам, спрос на подобные игрушки значительно вырос. Дешёвые китайские уродцы, зарубежные персонажи и монстры никогда не привлекали настоящих ценителей прекрасного, задача состоит лишь в том, чтобы запустить в массовое производство подобные творческие работы художников Сергиева Посада.

