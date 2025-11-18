Военкор Сладков заявил о необходимости ядерного удара по Европе

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале написал, что, по его мнению, России нужно заранее нанести ядерный удар по Европе, чтобы предотвратить возможное нападение.

Сладков утверждает, что в ряде европейских стран обсуждают риск скорой войны с Россией. По его словам, США ставят союзников в условия, в которых те «не могут развиваться самостоятельно», а Европе «нужны ресурсы», которые она якобы может попытаться получить у России. Поэтому, считает военкор, необходимо исключить вероятность «второй СВО».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не стремится к конфронтации с НАТО, однако обязана обеспечивать собственную безопасность. Так он прокомментировал слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о возможном конфликте между НАТО и Россией в ближайшие годы.