Вдова комментатора Александра Гришина рассказала, как он погиб

По её словам, в тот вечер Александр возвращался домой после встречи с коллегой. Он проехал свою станцию и вышел на следующей, увидев по расписанию, что скоро будет ещё одна электричка. На платформе у него из кармана выпали ключи с брелоком «Тройка» — связка упала на рельсы. Комментатор спрыгнул за ними, но не успел подняться обратно: поезд появился из-за поворота, и времени вернуться на платформу не было.