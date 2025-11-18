Россия и США
18 ноября, 11:11

Вдова комментатора Александра Гришина рассказала, как он погиб

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ a.grishin.official

Анастасия Гришина — вдова спортивного комментатора Александра Гришина — сообщила, что её муж погиб из-за несчастного случая на платформе станции Битца в Подмосковье. Подробностями она поделилась с нашими коллегами из журнала «Мир фигурного катания».

По её словам, в тот вечер Александр возвращался домой после встречи с коллегой. Он проехал свою станцию и вышел на следующей, увидев по расписанию, что скоро будет ещё одна электричка. На платформе у него из кармана выпали ключи с брелоком «Тройка» — связка упала на рельсы. Комментатор спрыгнул за ними, но не успел подняться обратно: поезд появился из-за поворота, и времени вернуться на платформу не было.

Анастасия отметила, что не считает виновным машиниста — из-за дугообразной платформы обзор ограничен, а сильный ливень и скользкая поверхность усугубили ситуацию.

Александр Гришин работал на телеканалах 7ТВ, «Спорт», «Россия 2», «Матч ТВ» и «Первый канал». Он комментировал Олимпиады, чемпионаты мира и Европы по футболу и соревнования по фигурному катанию. 5 августа 2025 года стало известно о трагической гибели Гришина. Ему было всего 46 лет.

