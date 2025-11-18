Барнаул 19 ноября простится с лидером группы The 9 Сергеем Лазориным

В Барнауле объявлены дата и место прощания с Сергеем Лазориным, основателем и бессменным лидером культовой группы The 9, которого по праву считают легендой алтайской рок-сцены. Информация о церемонии была опубликована на официальной странице «Барнаульского Рок Клуба» в социальной сети «Вконтакте».

Музыкант, стоявший у истоков барнаульского рока, скончался 17 ноября после продолжительной борьбы с тяжёлым недугом. Лазорин был не просто вокалистом, но и автором песен, чьё творчество стало звуковым символом целой эпохи для многих поклонников. В 80-х и 90-х годах его группа «Девятка» была неизменным участником таких знаковых фестивалей, как «Рок-периферия» и «Рок-Азия», что их статус как одного из флагманов регионального рока.

Проститься с артистом можно будет 19 ноября в первом зале по адресу улица Титова, 9а. Церемония прощания пройдёт с 13:30 до 15:00, предоставив возможность друзьям, коллегам и поклонникам отдать последние почести музыканту.

