Прах умершего от страшной болезни актёра «Ищейки» отправили в Севастополь

Актёр Вячеслав Поляков, скончавшийся в ноябре после борьбы с онкологическим заболеванием, был кремирован в Москве. Об этом сообщил его друг Андрей Терещенко.

«Его кремировали в Москве. Прах только вчера повезли в Севастополь», — сказал Терещенко АиФ. По словам друга артиста, точная дата и место прощания с Поляковым пока не определены.