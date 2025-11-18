Прах умершего от страшной болезни актёра «Ищейки» отправили в Севастополь
Обложка © фильм «Хороший день», режиссер Сергей Швыдкой, сценарист Юлия Иванова / Kino-teatr
Актёр Вячеслав Поляков, скончавшийся в ноябре после борьбы с онкологическим заболеванием, был кремирован в Москве. Об этом сообщил его друг Андрей Терещенко.
«Его кремировали в Москве. Прах только вчера повезли в Севастополь», — сказал Терещенко АиФ. По словам друга артиста, точная дата и место прощания с Поляковым пока не определены.
Напомним, российский актёр Вячеслав Поляков, звезда сериалов «Лихие» и «Диверсант», умер 12 ноября. Причиной смерти 45-летнего артиста стал рак. Его фильмография насчитывает свыше 30 проектов, включая «Скиф», «Ищейку» и «Спецназ 2». Также он работал педагогом по сценическому движению.
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.