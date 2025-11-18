Россия и США
18 ноября, 10:14

Прах умершего от страшной болезни актёра «Ищейки» отправили в Севастополь

Обложка © фильм «Хороший день», режиссер Сергей Швыдкой, сценарист Юлия Иванова / Kino-teatr

Актёр Вячеслав Поляков, скончавшийся в ноябре после борьбы с онкологическим заболеванием, был кремирован в Москве. Об этом сообщил его друг Андрей Терещенко.

«Его кремировали в Москве. Прах только вчера повезли в Севастополь», — сказал Терещенко АиФ. По словам друга артиста, точная дата и место прощания с Поляковым пока не определены.

Напомним, российский актёр Вячеслав Поляков, звезда сериалов «Лихие» и «Диверсант», умер 12 ноября. Причиной смерти 45-летнего артиста стал рак. Его фильмография насчитывает свыше 30 проектов, включая «Скиф», «Ищейку» и «Спецназ 2». Также он работал педагогом по сценическому движению.

Александра Мышляева
