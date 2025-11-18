Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 07:10

Стала известна страшная причина смерти 45-летнего актёра из сериала «Ищейка»

Вячеслав Поляков. Обложка © Кино-театр.ру

Вячеслав Поляков. Обложка © Кино-театр.ру

Актёр сериалов «Лихие» и «Диверсант» Вячеслав Поляков умер в возрасте 45 лет из-за онкологического заболевания. О причине смерти артиста узнал SHOT.

Поляков скончался в минувшую среду, 12 ноября. Последнее время звезда российских сериалов активно занималась гуманитарной помощью бойцам СВО.

Вячеслав Поляков снялся более чем в 30-ти картинах, наиболее известные из которых — «Лихие», «Скиф», «Ищейка», «Диверсант» и «Спецназ 2». Он также был преподавателем сценического движения.

Легендарные близнецы Алиса и Эллен Кесслер умерли на 90-м году жизни
Легендарные близнецы Алиса и Эллен Кесслер умерли на 90-м году жизни

Ранее Life.ru рассказывал, что в возрасте 92-х лет в Париже умер художник-концептуалист Эрик Булатов. Причиной его смерти стала эмфизема лёгких. Прощание с художником пройдёт в Париже, однако при жизни мастер завещал похоронить его в России. Прах будет перевезён в Москву лишь к весне.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar