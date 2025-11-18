Стала известна страшная причина смерти 45-летнего актёра из сериала «Ищейка»

Актёр сериалов «Лихие» и «Диверсант» Вячеслав Поляков умер в возрасте 45 лет из-за онкологического заболевания. О причине смерти артиста узнал SHOT.

Вячеслав Поляков снялся более чем в 30-ти картинах, наиболее известные из которых — «Лихие», «Скиф», «Ищейка», «Диверсант» и «Спецназ 2». Он также был преподавателем сценического движения.