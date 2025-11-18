Актёр из «Ищейки» Вячеслав Поляков умер в 45 лет

На 46-м году жизни скончался актёр театра и кино Вячеслав Поляков. Информация о смерти артиста, последовавшей 12 ноября, была опубликована на портале «Кино-театр.ру».

Причина смерти не сообщается. Поляков родился в 1980 году, окончил Черноморский филиал РАТИ-ГИТИС в 2004 году. Он служил в Севастопольском театре Черноморского флота имени Б. Лавренева, а также преподавал сценическое мастерство в Киевском цирковом училище.

За свою карьеру актёр сыграл почти четыре десятка ролей в кино и сериалах, включая такие проекты, как «Тайфун», «Сказка о женской дружбе», «Кунгур», «Ищейка 6» и «Молодое вино».