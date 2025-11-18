Прах художника Эрика Булатова перевезут в Москву для захоронения не раньше весны

Прах известного художника Эрика Булатова будет перевезён в Москву для захоронения не ранее весны 2026 года. Об этом сообщил источник из близкого окружения мастера.

Процедура переноса праха и захоронения запланирована на апрель-май следующего года, сообщил источник ТАСС. Прощание с Эриком Булатовым пройдёт в Париже, однако сам художник всегда говорил, что похоронить его должны исключительно в России.

Эрик Булатов скончался 9 ноября в возрасте 92 лет. Художник был почетным членом Российской академии художеств и оставил значительное наследие в советском и российском искусстве. Именно он написал картины «Слава КПСС» и «Горизонт». Известно, что причиной смерти стала эмфизема лёгких.