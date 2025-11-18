Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 05:39

Прах художника Эрика Булатова перевезут в Москву для захоронения не раньше весны

Обложка © URA.RU/TASS / Natache

Обложка © URA.RU/TASS / Natache

Прах известного художника Эрика Булатова будет перевезён в Москву для захоронения не ранее весны 2026 года. Об этом сообщил источник из близкого окружения мастера.

Процедура переноса праха и захоронения запланирована на апрель-май следующего года, сообщил источник ТАСС. Прощание с Эриком Булатовым пройдёт в Париже, однако сам художник всегда говорил, что похоронить его должны исключительно в России.

Легендарные близнецы Алиса и Эллен Кесслер умерли на 90-м году жизни
Легендарные близнецы Алиса и Эллен Кесслер умерли на 90-м году жизни

Эрик Булатов скончался 9 ноября в возрасте 92 лет. Художник был почетным членом Российской академии художеств и оставил значительное наследие в советском и российском искусстве. Именно он написал картины «Слава КПСС» и «Горизонт». Известно, что причиной смерти стала эмфизема лёгких.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar