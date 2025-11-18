Побывавшая в Карелии Наталия Орейро поделилась впечатлениями о русских морозах

Всемирно известная актриса и певица Наталия Орейро сравнила карельские морозы с сибирскими. По её словам, во время съёмок в Карелии температура была комфортнее, чем во время поездки по Транссибирской магистрали. Звезда подчеркнула, что съёмочная группа тепло одевалась, чтобы справиться с погодными условиями.

Наталия Орейро рассказала о русских морозах. Видео © Пятый канал

«Я уже была в Сибири, в -35 градусов холодно тогда было, когда я ехала по Транссибирской магистрали. И каждый раз, когда мне говорят о русской зиме, я уже там была и прекрасно знаю, что такое 35 градусов ниже нуля», — цитирует артистку Пятый канал.

Однако главным впечатлением о России для звезды стала уникальная природа Карелии, особенно пещера в форме сердца, где проходили танцевальные сцены. Орейро подчеркнула, что увезла с собой много сувениров, в том числе «защитные камни» шунгит.

Ранее Наталия Орейро призналась, что выделила в своём доме отдельную комнату для подарков от российских поклонников. Коллекция, которую она собирала в течение 25 лет, включает балалайку, матрёшек и покрывало ручной работы с изображением российских городов.