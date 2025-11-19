Успехи российских Вооружённых сил на фронте являются лучшим катализатором неминуемой гибели киевского режима. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. При этом он образно добавил, что украинские власти поражены «газовой гангреной», и бандеровскому режиму придется пойти на «самоампутацию».

«Впрочем, если ампутация окажется недостаточной, гнилостное разложение продолжится – и тогда смерть киевского неонацистского режима неизбежна», — подчеркнул Медведев.

Зампред СБ РФ напомнил, что несколько дней отмечал, «киевский кровавый клоун (ККК)» Владимир Зеленский «пока сохраняет шансы подёргаться на западной ниточке, но образовавшийся в Европе гнойник в любом случае будет вскрыт». При этом Медведев считает, что «абсцесс протекает быстрее, чем казалось».

Ранее зампред Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация продолжится до тех пор, пока страна не выполнит поставленные задачи.