Мальчики в платьях, изнасилование, «собачий кайф»: Юных воспитанников детдома молят спасти из ада

В детском доме Свердловской области вскрылась система жестоких издевательств над воспитанниками, включая детей-инвалидов. Об этом свидетельствуют многочисленные свидетельства родственников и бывших сотрудников, собранные изданием E1.RU.

15-летний Никита с инвалидностью по зрению лишился фаланги пальца после того, как старшие воспитанники захлопнули дверь с его рукой. По словам его сестры Юлии, в учреждении практикуется система «дедовщины», когда младших бьют для поддержания дисциплины, а воспитатели закрывают на это глаза. Мальчиков наряжали в женские платья на «дне перевоплощения», фотографии которых выкладывали в общие чаты.

Бывшие сотрудники подтвердили, что заведующая отделением лично применяет физические наказания. Сестра пострадавшего подростка обратилась в прокуратуру, однако после этого у мальчика забрали телефон и ограничили общение с внешним миром. Инцидент с травмой пальца произошёл 15 октября, но руководство учреждения требует от детей скрывать реальные причины травм.

«Заведующая Ольга Валентиновна сама бьёт детей. Воспитанием никто не занимается, проще держать младших в страхе с помощью старших. Дети играют в странные игры, в какой-то «собачий кайф» (это очень опасная «забава» у подростков. — Прим. Life.ru). Вместо того чтобы привлечь психолога, объяснить, переключить детей на нормальные детские игры и спорт, их бьют», — рассказала Юлия, двоюродная сестра воспитанника детдома.

Бывшие сотрудники детского дома в Свердловской области публично заявили о систематических издевательствах над воспитанниками, включая физическое насилие со стороны администрации. Психолог Оксана, проработавшая в учреждении около года, подтвердила практику привязывания детей к кроватям и избиений.

«Заведующая при мне в столовой ударила по лицу одного из шестилетних малышей. Дети тогда расшумелись, она подскочила — и со всего размаху по лицу. У него отпечаток остался, я сфотографировала, готова передать в правоохранительные органы. Я разговаривала, что нельзя так обращаться с детьми, она в ответ: «Только так и надо, они по-другому не понимают». Рукоприкладство там было со стороны заведующей и ещё одной воспитательницы. Уволилась, потому что не могу работать и всё это видеть, а связываться боюсь», — сообщил психолог.

Психолог также раскрыла случай сексуального насилия над четвероклассником, который был замят администрацией. Бывшие сотрудники заявили о готовности сотрудничать со следствием, но выразили уверенность, что местные правоохранительные органы будут покрывать руководство детдома.

