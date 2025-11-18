Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

18 ноября, 11:57

Актриса Анна Чиповская сравнила труды Достоевского и Толстого

Анна Чиповская. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актриса Анна Чиповская призналась, что всегда была ближе к творчеству Льва Толстого, чем к трудам Фёдора Достоевского. Звезда, сыгравшая Настасью Филипповну в современной постановке «Идиота», отметила, что никогда не мечтала об этой роли и была удивлена предложению режиссёра Сергея Волкова.

Анна Чиповская сравнила труды Достоевского и Толстого. Видео © Пятый канал

«А что это за женщина, в которую влюбляются по портрету — не знаю, мне кажется, то, как она живёт, бесконечно притягательно, потому что она ничего не боится, не боится смерти. Потому что точно у неё вместо сердца был камень», — описала свою героиню Чиповская.

Собеседница Пятого канала также подчеркнула, что внешняя красота Настасьи Филипповны является «делом пятым». Актриса сравнила свою героиню с «наркотиком», который хочется даже под страхом смерти.

Ранее россияне выбрали самую красивую актрису. Зрители назвали турецкую звезду Ханде Эрчел самой красивой. Однако среди отечественных артисток в топ попала также Анна Чиповская. Она набрала 2 672 упоминания.

