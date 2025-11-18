Россия и США
18 ноября, 11:49

В Орловской области второй раз за день объявили авиационную опасность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

МЧС России вновь объявило авиационную опасность на территории Орловской области. Это уже второе подобное предупреждение с начала дня.

Сообщение с призывом к бдительности было распространено через официальное приложение ведомства. Ранее угроза действовала в регионе с 11:22 до 13:09.

ПВО сбила 31 украинский дрон над регионами России за ночь
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили пять украинских БПЛА над Брянской и Курской областями.

