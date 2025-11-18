В Орловской области второй раз за день объявили авиационную опасность
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic
МЧС России вновь объявило авиационную опасность на территории Орловской области. Это уже второе подобное предупреждение с начала дня.
Сообщение с призывом к бдительности было распространено через официальное приложение ведомства. Ранее угроза действовала в регионе с 11:22 до 13:09.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили пять украинских БПЛА над Брянской и Курской областями.
