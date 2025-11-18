Россия и США
18 ноября, 12:59

Российские военные нашли у солдата ВСУ фильм «9 рота»

Обложка © Минобороны РФ

Российские военные группировки «Центр» обнаружили у украинского солдата, взятого в плен в Красноармейске в ДНР, диск с нашими отечественными фильмами, среди них были «9 рота» и «Блокпост». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Это фильмы про Афганистан, Чечню, «9 рота», «Блокпост», «Марш-бросок». Зачем вам всё это нужно?» — спросил наш военнослужащий у пленного.

На это боец ВСУ ответил, что собирался «когда-нибудь посмотреть». Кроме того, у мужчины в рюкзаке было много награбленных вещей, в том числе ноутбук, дрель и кольцо. Возможно, и диск он просто прихватил во время грабежей квартир мирных жителей.

Эвакуированные из Красноармейска беженцы рассказали, как выживали до прихода Армии России
Напомним, штурмовые подразделения группировки войск «Центр» задержали в Красноармейске двух военнослужащих ВСУ — они были переодеты в гражданскую одежду и занимались мародёрством. Пленные находились в одном из многоквартирных домов микрорайона Лазурный, где скрывались от ответного огня. При досмотре в их вещевых мешках были обнаружены награбленные предметы домашнего обихода — от старых проигрывателей до шуруповёртов и ноутбуков.

Татьяна Миссуми
