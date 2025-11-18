Эвакуированные из Красноармейска (Покровска) мать с сыном заявили, что буквально выживали в городе до прихода Армии России. По их словам, украинские боевики, занявшие населённый пункт в декабре 2024 года, превратили его в укрепрайон, установив на улицах противотанковые сооружения, а затем лишили жителей электричества, целенаправленно разрушив подстанцию.

Беженцы отметили, что обстрелы гражданских объектов велись прицельно из центра города, а самих жителей запугивали, мужчин отправляли на фронт, несогласным угрожали расправой. Кроме того, боевики ВСУ использовали мирных жителей как прикрытие. Только с приходом ВС РФ кошмар прекратился. Российские солдаты привезли продукты и медикаменты. Также они помогли гражданским эвакуироваться, прикрывая от украинских атак.

«Ребята сразу спрашивали, что нам нужно, кто болеет, какие продукты нужны, вода, медикаменты, списки пишите. Если даже на улице встретит любой солдат, он говорит, у вас всё хорошо? Это вот такое отношение», — рассказали беженцы корреспонденту газеты «Известия».